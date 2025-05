Borse europee in rialzo: focus sui colloqui Usa-Cina e indebolimento del dollaro

Le Borse europee proseguono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Cina sui dazi, dopo l'accordo raggiunto dall'amministrazione statunitense con il Regno Unito. Sui mercati torna il clima positivo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future marciano in terreno positivo. Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce sulle principali valute. L'euro che sale a 1,1249 e la sterlina a 1,3275 sul biglietto verde.

L'indice Stoxx 600 sale dello 0,5%. Positive Francoforte (+0,7%), che ritocca i massimi storici, Parigi e Milano (+0,8%), Londra (+0,5%), Madrid (+0,4%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'energia (+2%), con il petrolio che torna a rialzare la testa. Il Wti guadagna il 2,1% a 61,16 dollari al barile, e il Brent a 64,02 dollari (+1,9%). Bene anche la farmaceutica (+0,9%) e le banche (+0,5%), mentre sono in flessione le assicurazioni (-0,5%).

In aumento i rendimenti dei titoli di Stato, nonostante le indiscrezioni su un ulteriore taglio da parte della Bce. Lo spread tra Btp e Bund sale a 106 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,63% e quello tedesco al 2,57%. Scende l'oro a 3.323 dollari l'oncia.

A Piazza Affari corrono Saipem e Tim (+3%). Bene anche Stm e Enel (+2%). Positive le banche con le trimestrali e le mosse per il risiko. Salgono Mediobanca (+2,2%) e Mps (+0,6%). Bene Unicredit (+0,6%), in vista dei conti e con lo sguardo rivolto a Commerz (+1,2%) ed a Banco Bpm (+1,2%). Avanzano Generali e Unipol (+1,6%). Cresce l'energia con Eni (+1,7%) e Tenaris (+1,8%). Scivolano Leonardo (-2,8%) e Campari (+1,4%), dopo i conti del trimestre.