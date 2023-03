Poste Italiane e le "sue" bollette di luce e gas a prezzi bloccati: le tariffe future

Poste Italiane si appresta a debuttare nel mercato dell'energia. Lo farà con un offerta ribattezzata Poste Energia. Un'offerta che potrebbe rivoluzionare il mercato e che si baserà su tariffe fisse per 12-24 mesi. Per ora ci sono solo alcune indiscrezioni. Ma come funzionerà il meccanismo? Quali saranno le tariffe offerte? Cerchiamo di fare un po' di ordine.

Caro bollette

"A breve offriremo alle famiglie italiane contratti di luce e gas molto interessanti". Così l'Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante nelle ultime ore nel corso della presentazione dello sviluppo digitale del gruppo.

"Per un'azienda che deve stare sul mercato in questo modo avremo la possibilità di fare traffico, persone che vengono negli uffici postali", ha detto l'Ad che ha ricordato come con il declino dei servizi quali la corrispondenza o i bollettini postali "siamo obbligati a pensare nuovi servizi, attività. Tra breve - ha ricordato - offriremo i contratti luce e gas. Quando? A breve vuol dire non tanto tempo" glissa Del Fante ai giornalisti che gli chiedono quando partiranno le offerte.

Il meccanismo è stato spiegato dagli esperti de Il Sole 24 ore secondo i quali “l’offerta vedrà un prezzo bloccato per due anni, con la possibilità di avere una rata costante per 12 mesi a prescindere dai consumi".

"La rata viene costruita - spiega sempre il quotidiano economico - sulla base della media dei consumi dell’anno precedente. A fine anno si traccia il consuntivo: se i consumi sono stati superiori all’esercizio antecedente la rata viene rimodulata al rialzo tenendo conto del differenziale aggiuntivo. Se invece i consumi sono scesi la rata si riduce. In alternativa è possibile azzerare ogni mese il differenziale pagando una rata a prezzo fisso che contabilizzati consumi effettivi e quindi può risultare di importo variabile”.

Il meccanismo avrebbe anche l'obiettivo di ridurre i consumi. Se infatti il prezzo della rata fissa viene rimodulato di anno in anno in base ai consumi dei mesi precedenti è ipotizzabile che le famiglie cercheranno di contenere i consumi. Un meccanismo doppiamente virtuoso che permetterebbe alle famiglie italiane di spendere meno e contemporaneamente di ridurre i consumi, come nei piani della Ue.

“Entro la fine dell'anno porteremo un’offerta luce e gas unica tramite la rete dei 12.800 uffici postali e i canali digitali con un prezzo fisso per 24 mesi. Nel solco dei valori di Poste Italiane, la nostra soluzione è prevedibile e trasparente nella misura in cui sarà possibile aderire alla rata fissa sapendo in anticipo quanto si pagherà ogni mese. E poi è sostenibile, 100% green nella luce e 100% compensata in termini di emissioni di CO2 per il gas”, ha detto Marco Siracusano, amministratore delegato di PostePay S.p.a