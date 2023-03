Transizione energetica, a marzo debutta K.ey Energy 2023. Ecco la fiera delle rinnovabili

Pannelli solari e pale eoliche

È stato l’anno in cui ci siamo scontrati con la crisi climatica, le tensioni sui mercati internazionali, l’annosa questione dell’autosufficienza energetica del continente europeo e, di conseguenza, l’impennata dei costi di luce elettrica e gas. Ma il 2022 sarà ricordato anche come l’anno in cui le fonti rinnovabili hanno fatto passi da gigante: secondo il rapporto ‘Renawables 2022’ dell’Iea (International energy agency), la capacità totale mondiale delle rinnovabili è destinata a raddoppiare entro il 2027, superando il carbone e diventando la principale fonte di elettricità globale già nel 2025. In Europa e, in particolare, in Italia, le rinnovabili corrono sempre più veloce, soprattutto grazie all’effetto traino degli impianti fotovoltaici e dell’eolico. Lo conferma l’osservatorio realizzato da Anie Rinnovabili (associazione di Confindustria cui aderiscono le aziende che operano nel settore dell’energia) sulla base dei dati Gaudì di Terna: la fine del 2022 ha fatto registrare 1.989 megawatt/ora di nuova potenza installata (+146% rispetto allo stesso periodo del 2021). K.ey, la fiera della transizione energetica In questo scenario si prepara a debuttare K.ey – The energy transition expo, la fiera di Ieg (Italian exhibition group) di riferimento in Italia, Africa e bacino del Mediterraneo su tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza...