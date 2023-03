Pornhub comprato dal re della cannabis italo-canadese

Pornhub (Afp)

Roma, 17 marzo 2023 - L’impero del porno si trasferisce. In queste ore è stato reso noto un accordo raggiunto tra MindGeek (proprietaria della piattaforma di streaming per adulti Pornhub) e il fondo canadese di private equity Ethical Capital Partners, che ha acquisito la società. La notizia è stata velocemente rilanciata dalle principali agenzie internazionali, oltre che dal Financial Times e, in Italia, dal Sole 24 Ore.

Le cifre

Che l’interesse del mercato sulla transazione (i cui dettagli economici al momento restano privati) sia altissimo lo dimostra il peso rappresentato dalla piattaforma. I dati citati in termini di accessi a fine gennaio da SimilarWeb in effetti vedono Pornhub al tredicesimo posto a livello globale (in cima alla piramide c’è Google con 85,1 miliardi di visite al mese, seguito da Youtube con 33 miliardi), appena un’incollatura dietro ad Amazon, dodicesimo. Per quanto riguarda Porhub i clic conteggiati sarebbero 2 miliardi e mezzo ogni 30 giorni. Sempre secondo le rilevazioni di SimilarWeb, Pornhub sarebbe poi la seconda piattaforma per adulti in termini di visualizzazioni, preceduta, solo dalla francese Xvideos. In base a una rilevazione del Financial Times invece, MindGeek nel 2018 avrebbe raccolto incassi per 460 milioni di dollari, circa la metà dei quali sarebbero di profitto.

Inchiesta sui minori

Il settore, inutile girarci intorno, è gettonatissimo dal pubblico, ma nelle sue pieghe possono trovare spazio contesti che vanno oltre il limite della legalità. Lo dimostra per esempio il fatto che nel 2020 MindGeek era finita nell’occhio del ciclone per la diffusione, nelle sue piattaforme, di video che riguardavano persone ancora minorenni. Ne nacque un’inchiesta con successivo dibattito pubblico e politico sulla necessità di intervenire e i modi attraverso i quali farlo.

Chi è l'acquirente

In quest’ottica può suonare strano il nome del fondo acquirente, Ethical Capital Partners. Il biglietto da visita lo fornisce lo stesso sito internet della società: "Siamo un differente tipo di azienda di private equity". Al suo interno lavora un gruppo multidisplinare composto da esperti di diritto e applicazione della legge, di impegno pubblico e di mercati di capitali e investimenti bancari. "Cerchiamo opportunità di investimento e consulenza in settori che richiedono una leadership etica di principio – è scritto nella descrizione dell’azienda - . Ecp investe in opportunità che si concentrano sulla tecnologia, che hanno complessità legali e normative e che riservano valore alla trasparenza e alla responsabilità".

In merito all’operazione appena compiuta, l’intento di operare alla luce del sole è chiaramente esplicitato, come riportato dal Sole 24 Ore: "Sappiamo che un dialogo pubblico e trasparente è l’unica strada percorribile per destigmatizzare le scelte legali degli artisti per adulti e dei consumatori".

Le radici del gruppo parlano italiano, dal momento che a capo della società c’è Rocco Meliambro, dirigente italo canadese nella cui storia professionale risultano incarichi in diversi consigli di amministrazione di società impegnate in ambiti che spaziano da quello tecnologico all’immobiliare. Ha anche fondato, nel 2015, ‘Meta Growth’, divenuta una realtà di riferimento in Canada nel settore della cannabis.



L’attenzione del pubblico italiano

MindGeek oltre a Pornhub controllava anche altri portali per adulti, una galassia in grado di raggiungere i 141 milioni di visitatori unici al giorno. In base ai report diffusi annualmente, gli italiani nel 2021 erano risultati i quinti fruitori al mondo del servizio, dietro a statunitensi, inglesi, giapponesi e francesi. Ogni momento è buono per collegarsi (la media è di circa 9 minuti ad accesso, dato in leggero calo), anche se i picchi si registrano tra la serata e le ore notturne. Curiosità nella curiosità: nel 2022 il giorno col picco di accessi era stato quello delle elezioni politiche, con dati in costante e progressiva crescita dalla mattinata fino alle ore più tarde. Accessi decisamente sotto la media si sono invece registrati durante il Festival di Sanremo.