Pil: previsioni positive per l'Italia. Torna sopra il livello pre pandemia

Pil (Ansa)

I numeri dicono che veniamo da un 2021 da record e da un 2022 che, seppure tra molte difficoltà, ha fatto registrare una tra le migliori performance tra i Paesi Ue. Stando alle stime Svimez, l’anno scorso dovrebbe essersi chiuso con una crescita del 3,8%. Un vero e proprio boom se lo si paragona alla dinamica asfittica dell’economia italiana dei precedenti vent’anni. E dal 2023 cosa dovremo aspettarci? Beh, secondo Confartigianato un “rallentamento netto”. Già, perché, sempre guardando alle più recenti stime di Svimez, il Prodotto interno lordo (Pil) dovrebbe crescere soltanto dello 0,5%. Insomma, non una recessione, ma di sicuro una brusca frenata rispetto alle attese. A trainare l’economia italiana sarà il centro-nord, con un +0,8%, mentre il Mezzogiorno segnerà una contrazione dello 0,4%. Insomma, soprattutto per il Sud, il rimbalzo post pandemico sembra definitivamente archiviato. Colpa del clima d’incertezza, dice Confartigianato. Un clima che, però, avrà effetti diversi non solo tra le macro aree in cui è diviso il Paese, ma anche tra le varie regioni. Secondo l’analisi territoriale dell’ufficio studi di Confartigianato, Liguria e Abruzzo, ad esempio, registreranno tassi di crescita doppi rispetto alla media (entrambi al +1,1%), mentre Valle d’Aosta e Marche si fermeranno un decimale...