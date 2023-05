Il Pil dell’Italia nel 2023 crescerà dell’1,2%, meglio dell’Eurozona

La Commissione europea, nelle previsioni economiche di primavera, ha stimato che la crescita del Pil italiano nel 2023 si attesterà intorno all'1,2%, in aumento rispetto allo 0,8% previsto nelle stime invernali.

La crescita del Pil tricolore dovrebbe poi calare all'1,1% nell'anno successivo (in lieve aumento rispetto all'1% contenuto nelle precedenti stime ma comunque il più basso dell'eurozona). Nell'Eurozona la crescita sarà invece dell'1,1% nell'anno in corso e dell'1,6% nel 2024. Il capitolo delle previsioni economiche Ue di primavera dedicato all'Italia evidenzia che "il tasso di inflazione dovrebbe moderarsi al 6,1% quest'anno, grazie al calo dei prezzi dell'energia, e scendere ulteriormente al 2,9% nel 2024".

Questo a fronte, si legge ancora, di un deficit all'8% nel 2022, in calo rispetto al 9% nell'anno precedente, che continuerà a diminuire al 4,5% nell'anno in corso, cosi' come il rapporto debito/Pil, previsto in calo dal 144,4% del 2022 al 140,3% entro il 2024.

"Credo che per l'Italia sia interessante che nell'anno in corso noi proiettiamo la crescita piu' alta tra le tre maggiori economie europee. Credo questo non avvenga da molto tempo. L'Italia ha avuto una crescita negli ultimi tre anni del 12%, molto significativa. Certamente è successiva alla crisi del -9% durante la pandemia ma la crescita e' stata molto significativa". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche di primavera. "Il rallentamento che noi prevediamo è diverso dalla proiezione del Governo, è una diversità dettata dal fatto che alcuni aspetti di politica espansiva che il Governo considera non sono definiti nei contorni e non possiamo tenerne conto e noi prevediamo un livello di investimenti meno favorevole rispetto a quello italiano. Ma non vedo una connotazione negativa per queste previsioni che sono incoraggianti per l'Italia", ha spiegato Gentiloni.