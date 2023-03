Pensioni, il confronto tra Italia e Francia. Da loro la minima è il doppio

Sulla sostenibilità del sistema previdenziale l’Italia batte la Francia due a zero. E, anche se dovesse andare in porto la nuova e controversa riforma delle pensioni presentata per l’ennesima volta dal Presidente Macron, la distanza, in termini di rigore delle regole, rimarrà comunque. Basti pensare che sono ormai anni che nel nostro Paese l’età pensionabile standard è fissata a 67 anni per tutti. Mentre Oltralpe il parametro-chiave è fermo a 62 anni e solo con il difficile riassetto proposto si arriverà a 64 anni. Quando andrai in pensione? Te lo dice l'Inps con Pensami. Ecco le simulazioni È vero che da noi abbiamo altre formule di ordine generale con condizioni di accesso al pensionamento che possono prescindere dall’età, come è il caso della pensione cosiddetta anticipata (che, però, è anticipata solo nella definizione, perché nella realtà servono 42 anni e 10 mesi per lasciare il lavoro per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). E’ altrettanto vero che sono stati introdotti, anno dopo anno, canali specifici di uscita, come le varie Quote (100 – 102 – 103), l’Ape sociale, l’Opzione donna, ma si tratta di vie strette, utilizzabili per lo più solo per poche categorie di...