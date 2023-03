Vacanze a rischio per il caos passaporti: le agenzie perdono 180 milioni

Un ufficio passaporti (Foto Frascatore)

Roma, 14 marzo 2023 - La bomba passaporti in ritardo incombe sulle vacanze degli italiani come un ordigno a orologeria. È ancora allarme per le difficoltà a ottenere l’agognato documento: e così rischiano di saltare 100.000 viaggi organizzati, con una conseguenza di 180 milioni di euro di mancate vendite per il sistema italiano delle agenzie di viaggio. A snocciolare i dati è ancora una volta Vamonos Vacanze, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che ha commissionato un approfondimento all’Istituto di Ricerca IRCM (www.ircm-ricerca.com). Dopo il caos di febbraio, continuano le segnalazioni di disservizi e non si placano le critiche sui social: in molti lamentano ancora la mancanza di appuntamenti disponibili per il rinnovo del passaporto. E quelli che sono riusciti a prenotare si lamentano invece delle lunghissime code davanti ai commissariati e alle questure. "Ci sto provando da oltre due mesi, ma ancora non riesco a partire", racconta un viaggiatore della community di Vamonos-Vacanze.it. E c’è perfino chi, lavorando nel Regno Unito e non essendo riuscito a ripartire, ha perso il posto di lavoro. I ritardi interessano a macchia di leopardo l’intero Bel Paese. Le cause sono legate all’accumulo di arretrati dovuti al Covid-19 ma anche...