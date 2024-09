Ora riscopriamo la voglia d’intraprendere

Villois

Il dopo-vacanze apre agli scenari delle spese ordinarie per le famiglie, a cominciare dal costo-scuola per chi ha figli e dalle rate del mutuo, in in calo ma non per quel 30% di italiani che avevano optato per il tasso variabile, ancora significativamente superiore a quello del 2022. Poi le spese sanitarie, in crescita costante a causa della Caporetto del servizio sanitario. L’inflazione dal primo quarter dell’anno è in disarmo, ma il caro prezzi – specie quello del carrello della spesa, che dura da 18 mesi – richiederà anni per essere smaltito, sempre che lo sarà. Sostanzioso, invece, il recupero dell’occupazione, seppur da interpretare in ragione delle ore dei contratti, mentre resta insoddisfacente la media dei salari che, per aumentare, dovrebbero essere associati alla produttività che è inferiore di 1,5-2 punti a quella di tedeschi e francesi. E che non consente quindi di realizzare una miglior redditività alle imprese, necessaria per incrementare i salari.

Il lavoro autonomo – quegli oltre 4 milioni di partite Iva individuali sotto forma giuridica di società di persone o di artigianato e professioni – ha avuto un ristoro fiscale, sotto la soglia degli 80 mila euro di reddito, grazie alla flat tax adottata dal governo Meloni. Agevolazione che dovrebbe incrementare la voglia di intraprendere delle nuove generazioni. Sempre più diffuso il desiderio di puntare al posto fisso, in modo da disporre di maggior tempo per sé e di certezza del reddito. L’Italia si è risollevata dopo il conflitto mondiale grazie al desiderio di fare e rischiare aprendo attività imprenditoriali. Stimolare le ultime generazioni a ripercorrere quella strada, in modo da alimentare i ricambi generazionali, è fondamentale per il futuro.