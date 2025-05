Borse italiane chiudono in rialzo con Wall Street dopo annunci di Trump sui dazi

Le Borse italiane allungano nel finale in insieme a Wall Street con gli attesi annunci di Donald Trump sull'accordo sui dazi nel Regno Unito e con l'incontro di sabato in Svizzera con la Cina. Tanto è bastato per riportare ottimismo sul fronte dei dazi anche sui mercati. Tuttavia Londra è stata l'unica a terminare la seduta in calo (-0,32%) dopo la scelta della Bank of England di tagliare i tassi, ma con il comitato centrale della banca diviso sull'entità. Francoforte ha guadagnato l'1,02% e Parigi lo 0,89 per cento.