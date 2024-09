Nutella vegana da oggi nei supermercati. Ingredienti, prezzo e cosa c’è al posto del latte

Roma, 3 settembre 2024 – Le prime indiscrezioni erano trapelate a fine 2023, dopo che Ferrero aveva registrato il marchio ‘Nutella plant based’ (letteralmente, vegana) in Italia e in Germania. Ora, la Nutella 100% vegetale è realtà anche in Italia: arrivata in sordina, qualche giorno fa, in alcuni negozi che hanno avuto la fortuna di fare da ‘cavia’, è ufficialmente disponibile da oggi in tutti i punti vendita della grande distribuzione in Italia, Belgio e Francia, nel formato da 350 grammi. Dal 2025, poi, la commercializzazione sarà ampliata a tutto il mercato europeo. Il prezzo consigliato è di 4,49 euro a barattolo.

Nutella vegana, Stefano Lelli Mami durante la presentazione (ImagoE)

Sommario

La comparsa della nuova crema spalmabile, sia pur in pochi negozi selezionati, non è certo passata inosservata. Su Tik Tok sono già circolati i primi video dell’assaggio - con tanto di prova del gusto e della cremosità - dei barattoli dal tappo verde. Tutti gli utenti si sono detti emozionati per la possibilità di testare questa novità, confermando che cremosità e profumo sono pressoché uguali all’originale. L’originale, è bene ricordarlo, è tuttora la crema spalmabile più venduta al mondo, con 770 milioni di confezioni vendute ogni anno e consumate da più di 110 milioni di famiglie.

La Nutella vegana si distinguerà da quella tradizionale, dunque, per il tappo verde. Anche parte dell’etichetta cambierà colore. Quanto alla ricetta, rispetto al prodotto tradizionale non ci sarà il latte, sostituito da ingredienti di origine vegetale come i ceci e lo sciroppo di riso. La Nutella plant-based sarà adatta agli intolleranti, ma non a chi è allergico, perché sarà realizzata in uno stabilimento nel quale viene utilizzato il latte per altri prodotti. Naturalmente, restano invariati i ‘capisaldi’ della Nutella, ovvero le nocciole e il cacao magro.

Nel dettaglio, quindi, gli ingredienti contemplati dalla ricetta veg sono zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, ceci, sciroppo di riso, lecitina di soia e vanillina. Come l’originale, la Nutella plant based sarà senza glutine e, a differenza dell’originale, certificata dalla Vegetarian society come ‘Vegan approved’. A proposito della ricetta, Stefano Lelli Mani, region marketing manager Nutella Italia, ha dichiarato: “nell'anno delle celebrazioni per il 60esimo compleanno di Nutella, grazie allo spirito di innovazione e di imprenditorialità che da sempre caratterizza Ferrero, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso. Due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire il sapore inconfondibile e la cremosità tipica di Nutella".

La crema vegana non sarà prodotta nello storico stabilimento piemontese di Alba (dove si chiudono, ogni giorno, 550mila vasetti di Nutella), ma a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Qui il colosso fondato da Pietro Ferrero produce già la versione classica della Nutella. La nuova crema rappresenta una scommessa importante per l’azienda, in quanto è la prima volta che si mette mano al prodotto primigenio, con un indubbio sforzo di ricerca e sviluppo per mantenere quelle caratteristiche che ne hanno sancito il successo planetario. A giugno era già stata presentata un'altra novità: Nutella Ice Cream, che ha rappresentato l’ingresso del brand Nutella nel mercato dei gelati confezionati, in particolare nel segmento delle vaschette da consumare a casa. Un mercato, quest’ultimo, cresciuto vertiginosamente nel post-pandemia: solo in Italia, il suo valore complessivo sfiora ormai i 2 miliardi di euro.