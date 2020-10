Oslo, 12 ottobre 2020 - Assegnato il premio Nobel per l'Economia 2020. Va agli americani Paul R. Milgrom, 72 anni, e Robert B. Wilson, 83 primvavere, insigniti per i loro studi sulla teoria delle aste, ossia sugli sudi attorno al comportamento della gente nei mercati ad asta, e per le loro invenzioni in tema di "nuovi formati" che sono andati a vantaggio di "venditori, acquirenti e contribuenti di tutto il mondo". Questa la motivazione con cui l'Accademia reale svedese delle scienze ha attribuito il prestigioso riconoscimento. Perché le aste "influenzano la nostra vita quotidiana".

La maledizione del vincitore

Un dettaglio della teoria di Wilson, in particolare, desta curiosità. L'accademico statunitense nei suoi studi ha mostrato "perché gli offerenti razionali tendono a fare offerte al di sotto della loro migliore stima del valore comune". Il motivo è che "sono preoccupati per la maledizione del vincitore, cioè di pagare troppo e perdere".