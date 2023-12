Mutuo green a tassi scontati: cos’è e come funziona

Roma, 06 dicembre 2023 - L’obiettivo è duplice: ridurre le emissioni e proteggere i cittadini dall’instabilità dei prezzi. Il testo sarà della direttiva europea "Case green" sarà rivisto e affinato in sede Europea nella giornata di domani. Sono giorni frenetici per la normativa, che aveva fatto molto discutere a marzo quando fu approvata dal Parlamento Europeo prevedendo, nella sua proposta originale, il passaggio di tutti gli immobili residenziali in classe E entro il 1° gennaio 2030, e in classe D entro il 2033, al fine di arrivare a zero emissioni entro il 2050. Il compromesso che si prospetta vedrebbe l’UE definire alcuni scaglioni per raggiungere l’efficientamento energetico lasciando molta più discrezionalità agli stati membri che probabilmente dovranno definire in autonomia una timeline per l’efficientamento degli edifici. Al momento in Italia gli edifici considerati prioritari sono 5 milioni sui 10 milioni di immobili in classe energetica E, F o G; quindi, anche se la scadenza del 2030 venisse spostata oltre sarà importante organizzarsi per tempo. Per Alessio Santarelli, Dg del gruppo MutuiOnline “il settore immobiliare rappresenta oltre il 30% delle emissioni in Europa, quindi è fondamentale trovare una soluzione che sia al contempo sostenibile da un punto di vista ambientale e economico. Ristrutturare 5 milioni di immobili significa richiedere a 15 milioni di famiglie italiane una spesa di almeno 20 mila euro, per un investimento totale di oltre 300 miliardi di euro! Sarà sicuramente necessario implementare degli incentivi strutturali per la ristrutturazione di immobili in chiave di miglioramento energetico, che supportino i consumatori restando sostenibili per le casse dello stato. I mutui green già oggi sono più convenienti di quelli tradizionali e potrebbero esserlo ancora di più se si pensasse a uno sgravio fiscale o a una garanzia statale dedicata, analogamente a quanto già fatto con successo per i mutui giovani.”

I mutui green ancora non decollano

Nel 2023 le erogazioni di mutui green su MutuiOnline.it hanno costituito meno del 6% del mix, registrando una contrazione rispetto all'8,6% del 2022. Questo calo di interesse verso tale forma di finanziamento deriva probabilmente dal calo degli acquisti di immobili di nuova costruzione, solitamente in classi energetiche elevate: secondo i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate nel primo semestre del 2023 il numero di transazioni relativo ad abitazioni nuove è calato del 32,7% anno su anno, dato significativamente più alto rispetto al calo del 10,3% delle transazioni relative agli immobili esistenti. Un altro fattore che sicuramente impatta è la limitata consapevolezza da parte dei consumatori riguardo a tali prodotti.

Il confronto tra mutui "green" e "tradizionale": 35 euro in meno sulla rata di un tasso fisso

Se si considera un tasso fisso, che al momento rappresenta il 96% delle richieste, e simuliamo un mutuo da 200.000 euro, trentennale, richiesto da un quarantenne residente a Milano, la migliore offerta di mutuo tradizionale vede un TAN del 3,80%, rata 932 euro e TAEG 3,98%. Se si guarda, per gli stessi parametri, ad un mutuo green, la rata è 35 euro al mese inferiore (897 euro), così come è più basso il TAN (3,49%) e il Taeg (3,63%): la differenza sugli interessi totali è di circa 12.500 euro.

L’identikit del mutuo verde

A causa dell’aumento dei tassi nell’ultimo anno si è osservato un aumento nella quota di richieste di mutui verdi con durata superiore ai trent'anni, passati dall'1,3% del mix nel 2022 al 9,6% del 2023. Gli importi medi richiesti, pari a 173.136 euro, sono rimasti pressoché stabili rispetto al 2022 (174.499 euro), e rimangono circa il 30% più alti rispetto a quelli dei mutui tradizionali. Si conferma anche l’LTV più basso rispetto ai mutui tradizionali: nel 2023 si attesta al 64,3%, rispetto al 72% degli altri mutui.

Crescono le richieste dal Sud e dalla Isole

Particolarmente rilevante è l'incremento delle richieste di mutui green provenienti dal Sud e dalle Isole, passate, sul totale del territorio nazionale, dal 14,8% dello scorso trimestre al 19,7% di ottobre; nella medesima area geografica è interessante e in controtendenza la riduzione dell’importo medio richiesto per i mutui green (da 150.181 euro a 137.978 euro), indice probabilmente di un minore costo delle case di nuova costruzione. In diminuzione per tutte e tre le aree geografiche il LTV mentre aumenta, soprattutto al sud e alle isole, la durata media richiesta.

