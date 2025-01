Coniata la prima moneta da 4 euro ma già ne vale anche 150: ecco perché

Roma, 9 gennaio 2025 – E’ la prima volta che succede in Italia, e di conseguenza ha attirato l’attenzione dei collezionisti non solo nel nostro Paese: parliamo dell’emissione di una moneta celebrativa dal valore nominale di 4 euro, coniata per gli 80 anni della Coldiretti.

Il pensiero di Ettore Prandini

Questa novità, nata dalla collaborazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata inserita nella Collezione Numismatica 2024 della Repubblica Italiana, e rappresenta un chiaro omaggio all’agricoltura italiana. Ha una tiratura limitata di soli 3500 pezzi, il che rende ancora più appetibile l’emissione, ed è stata commentata con orgoglio dal presidente di Coldiretti, Ettore Prandini: "Con questa iniziativa vogliamo celebrare non solo un episodio storico di fondamentale importanza per la storia del Paese ma anche la rinnovata centralità dell’agricoltura italiana all’interno della società, resa possibile proprio da una serie di sfide che Coldiretti ha vinto nel corso degli anni. Sfide che hanno saldato sempre più il bene e l’interesse degli agricoltori a quello dei cittadini consumatori nel segno comune di un’agricoltura sostenibile e di una sana alimentazione”.

Alcune caratteristiche della moneta

La moneta è stata realizzata dall’artista incisore Emanuele Ferretti, in argento proof, la migliore qualità che una zecca possa produrre. Sul dritto vi è il logo della Coldiretti, vale a dire una vanga gialla su sfondo verde e tre spighe di grano intrecciate, e la scritta “La forza amica del Paese” incisa in corsivo. In basso vi è la scritta “Repubblica italiana”, accompagnata dalla sigla “E.F. Mod”, che indica origine e autore della raffigurazione. In alto, la scritta “Coldiretti” e le date 1944 e 2024 che ne certificano l’anniversario. Sul retro, un ritratto di Paolo Bonomi, fondatore della Coldiretti, la “R” che indica la Zecca di Roma e la scritta “4 euro” che ne attesta il valore nominale.

La moneta, del peso di 18 grammi, poteva essere acquistata sia presso il negozio fisico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), in piazza Verdi, 1 a Roma, sia presso il Museo della Zecca in via Salaria 702, oppure ancora sul sito dell’Ipzs, al costo di 69 euro, cofanetto compreso, ma come era facilmente prevedibile, i pochi pezzi emessi sono andati a ruba, e ora viene rivenduta a prezzi maggiorati su vari siti, in alcuni casi persino a 150 euro.

In arrivo anche le monete olimpiche 2025

Intanto nel 2025 i collezionisti potranno acquistare nuove monete che l’Ipzs sta per coniare: si tratta di dodici monete olimpiche italiane, per celebrare la kermesse olimpica che si terrà in Italia dal 6 al 22 febbraio 2026. I giochi invernali tornano in Italia, con sede ufficiale Milano-Cortina, dopo quelli del ‘56 che si tennero sempre a Cortina, e quelli del 2006 che invece si svolsero a Torino.