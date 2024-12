Una moneta da 7 euro dal 1° gennaio. Vera o falsa? La notizia e le foto impazzano sui sociali

Roma, 27 dicembre 2024 – Una nuova moneta, con tanto di foto, pronta a entrare in circolazione a partire dal 1° gennaio. La sua immagine sta circolando da un po’ di tempo sui social, alimentando voci e speculazioni. E con la foto dei 7 euro hanno cominciato a circolare informazioni e speculazioni sull’imminente emissione, appunto, di una nuova moneta del valore di 7 euro pronta a entrare nei portafogli degli europei a partire dal 2025.

E nell’epoca dei social, delle fakenews, dei burloni digitali l’immagine e i relativi commenti hanno incominciato a circolare velocemente contrapponendo chi si dice certo dell’arrivo del nuovo conio e chi invece bolla l’informazione come bufala.

Naturalmente la Bce non ha in cantiere l’introduzione di nessuna moneta da 7 euro e le foto circolati (in sostanza quelle di una moneta da 2 euro con un 7 al posto del due) sono dei falsi. Anche abbastanza grossolani.

Ma come mai l’immagine e i post sulla moneta da 7 euro stanno riscuotendo la curiosità dei social? Cosa c’è di vero (se qualcosa di vero c’è) sull’emissione di una moneta da 7 euro?

Il fraintendimento, poi cavalcato da qualche buontempone o da qualche sprovveduto, nasce probabilmente dall’origine di questa “finta” moneta. Fra le informazioni che danno i post scritti per convincere i lettori dell’emissione di questa moneta c’è quella che a coniarla sarebbe la portoghese Casa da Moeda, l’equivalente della nostra Zecca di Stato.

A questo punto qualcuno ha ipotizzato che potesse essere una notizia legata all’emissione di una moneta speciale (cioè non da utilizzare tutti i giorni ma con una tiratura limitata, da collezione) per celebrare il campione portoghese (da qui il legame con la Casa da Moeda) Cristiano Ronaldo il cui numero di maglia è appunti il “7” tanto da essere universalmente riconosciuto come Cr7. Una moneta portoghese, dunque, per celebrare un campione portoghese, appunto, con il valore del numero di Cr7.

Ma anche di questa moneta non c’è traccia sul sito della Casa da Moeda. Ma anche in questo caso a rendere, agli occhi di molti, verosimile la notizia c’è il fatto che nel 2022 proprio la Casa da Moeda aveva emesso una moneta del valore nominale di 7,50 euro. Questa volta per davvero. Ed in questo caso si trattava di un conio celebrativo per il cinquecentenario della celebrazione della circumnavigazione del globo da parte di Magellano.

Insomma notizie vere e verosimili che accavallandosi, grazie a buontemponi e agitatori (molti commenti sui post della “nuova moneta da 7 euro” erano l’occasione per criticare – usando un eufemismo – la sempre più energia spinta verso l’uso delle carte e dei pagamenti elettronici che “ingrassano le banche”) hanno finito per intasare i social e alimentare, like, commenti, codivisioni e click… come farà (forse) anche questo articolo che cerca, almeno si spera, di far chiarezza.