‘In viaggio con la Banca d’Italia’, due giorni di incontri su truffe ed educazione finanziaria

Roma, 12 maggio 2025 – Due giorni di incontri, dibattiti e laboratori per aiutare il pubblico a prendere decisioni economiche più consapevoli, con un’attenzione particolare alla tutela e all’inclusione. Fa tappa ad Arezzo il 14 e 15 maggio ‘In viaggio con la Banca d’Italia’, l’iniziativa itinerante pensata per avvicinare cittadini, istituzioni e imprese ai temi della cultura finanziaria. Si parte il 14 maggio alle 10.30 alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena con un incontro dedicato al tema delle truffe nei pagamenti e agli strumenti per riconoscerle e difendersi, con la partecipazione di esperti del settore bancario, universitario e delle forze dell’ordine.

L'incontro è parte della campagna informativa nazionale ‘Occhio alle truffe’ e ha l'obiettivo di illustrate le truffe più diffuse nel campo dei pagamenti elettronici e le precauzioni da adottare per non cadere vittime delle tecniche di raggiro.

Nel pomeriggio, alle ore 15 al Palazzo Vescovile, si parlerà del valore dell’educazione finanziaria come strumento di coesione sociale, con ospiti istituzionali e rappresentanti del terzo settore. Interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il vescovo Andrea Migliavacca, la vice sindaca di Arezzo con delega alle Politiche sociali Lucia Tanti, il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo e il direttore della Caritas diocesana Monsignor Fabrizio Vantini. Giovedì 15 maggio, la filiale di Arezzo della Banca d’Italia aprirà le porte al pubblico per un open day con laboratori di educazione finanziaria per giovani e adulti. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

Due giorni di cultura finanziaria e tutela

IL PROGRAMMA 14 maggio ore 10.30 – Truffe nei pagamenti elettronici: come riconoscerle, come difendersi Sala Borsa Merci della Camera di Commercio - Piazza Risorgimento, 23 Qui il link di prenotazione, https://sondaggi.bancaditalia.it/web/587231 14 maggio ore 15.00 – Educazione finanziaria tra tutela e inclusione Palazzo Vescovile – Piazza del Duomo Qui il link di prenotazione, https://sondaggi.bancaditalia.it/web/936489 15 maggio ore 9.00 e 11.00 – Open day e laboratori Filiale di Arezzo della Banca d’Italia - Via XXV Aprile, 3 Link di prenotazione