Etica, democrazia, libertà e sostenibilità in un mondo difficile

L’emergere di sovranismi e nazionalismi, l’uso strumentale dell’informazione per fini politici, le tensioni geopolitiche, l’incapacità delle istituzioni nazionali e multilaterali di dare adeguate risposte alle istanze delle cittadine e dei cittadini spingono molti a ritenere indispensabile e inevitabile un cambio profondo nel funzionamento delle democrazie, delle sue istituzioni e dei rapporti tra Stati.

D’altra parte, l’etica, il rispetto degli altri e la libertà vengono sempre più spesso presentati come retaggi di un ordine destinato a essere travolto da nuovi valori e dalle esigenze connesse all’uso di tecnologie rivoluzionarie che promettono soluzioni miracolistiche.

L’Italia, l’Unione europea e tutto il mondo sono chiamati ad affrontare un mondo in rapidissima trasformazione in cui sembrano affermarsi soluzioni basate sul rifiuto dei valori su cui, nel 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva costruito un consenso globale sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, recentemente denunciata come contraria agli interessi di diverse superpotenze, tra cui gli Stati Uniti. Appare quindi necessario e urgente riflettere sul modo in cui etica, democrazia, libertà e sostenibilità possano tornare ad essere valori condivisi e guida dei comportamenti individuali e collettivi.

L’evento, che fa seguito agli analoghi incontri organizzati nelle precedenti edizioni del Festival dello Sviluppo Sostenibile, affronta tali tematiche grazie al contributo di accademici ed accademiche esperte delle diverse materie e del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Maria Zuppi.

Programma

Modera: Agnese Pini, Direttrice QN, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!

Ne discutono:

Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS

Chiara Giaccardi, Università Cattolica del Sacro Cuore

Nadia Urbinati, Columbia University

Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana