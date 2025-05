Succo di limone italiano, Gruppo Polenghi acquisisce la californiana Nielsen Citrus

Lodi, 14 maggio 2025 – Il Gruppo Polenghi, leader nella produzione e commercializzazione, in tutto il mondo, del succo di limone italiano, sbarca in America e acquisisce Nielsen Citrus, azienda californiana specializzata anch’essa nel succo di limone. Questa operazione rafforza la presenza di Polenghi sul mercato statunitense, principale sbocco estero del Gruppo, potenzia la qualità dell’offerta, migliora la sostenibilità riducendo le emissione di Co2. Ma non si può nascondere che, in un periodo di piena guerra dei dazi lanciata dal presidente Trump, avere una base produttiva negli Usa può rappresentare una mossa strategica. Non solo: Polenghi investe anche sulla plastica riciclata, nell’ottica dell’economia circolare in cui c’è un riuso dei materiali di scarto, sui prodotti 100% naturali senza conservanti, sullo sviluppo di una filiera etica volta a valorizzare il limone di Sicilia.

Il 2025 si apre con un passo strategico importante: l’acquisizione di Nielsen Citrus Products Company, azienda californiana specializzata nella produzione di succo di limone. Questa operazione rafforza la presenza di Polenghi sul mercato statunitense – il principale sbocco estero del Gruppo. L’acquisizione mira a potenziare la qualità dell’offerta e a migliorare la sostenibilità, riducendo le emissioni di CO₂ legate ai trasporti intercontinentali. "L'America è uno dei mercati più importanti del mondo per il succo di limone confezionato e rappresenta un paese chiave per il nostro Gruppo da oltre un decennio. - sottolinea Filippo Scandellari, Ceo di Gruppo Polenghi -. Con questa acquisizione siamo entusiasti di poter offrire ai consumatori americani succhi ancora più freschi, grazie a una produzione locale che abbatte le emissioni legate alla logistica internazionale. La posizione strategica dello stabilimento Nielsen, situato a sud di Los Angeles e in prossimità delle coltivazioni di limoni, ci consentirà di elevare ulteriormente i nostri rigorosi standard qualitativi. Questa dedizione alla naturalità e alla qualità è apprezzata anche dai consumatori: negli ultimi quattro anni abbiamo registrato un andamento positivo dei nostri prodotti clean label, ovvero i prodotti 100% naturali e senza conservanti”. Nielsen Citrus Products Company è un business familiare fondato da Bert W. Nielsen nel 1953. In qualità di chimico e batteriologo degli agrumi, Bert inventò la linea di prodotti Nielsen, tra cui Nielsen's Froz'n Lemon. Con magazzini a Boston, Chicago, Phoenix e Miami, l'azienda distribuisce i propri succhi in tutti gli Stati Uniti e nel mondo, servendo principalmente distributori e produttori alimentari. L’azienda, inoltre, vanta un portfolio di succhi per l’80% clean label.

Polenghi, fa sapere il Gruppo, “è un’eccellenza del Made in Italy che ha ricevuto il sostegno delle istituzioni italiane: l’operazione è stata realizzata con il supporto strategico di Simest – Società Italiana per le imprese Miste all'Estero – che ha contribuito con 8 milioni di euro acquisendo una quota di minoranza della Nielsen. Questo importante supporto istituzionale rafforza ulteriormente l'espansione internazionale del Gruppo Polenghi, già presente con sedi in Italia, Francia, Belgio, Olanda e Canada. Un’operazione che fa parte di un processo strategico di sviluppo del Gruppo Polenghi, che si sta evolvendo da azienda esportatrice ad azienda globale internazionale, mantenendo la capacità manageriale italiana di interpretare il business nei diversi continenti, con la produzione e la commercializzazione vicini al mercato di destinazione”.

Il concetto di sviluppo sostenibile del Gruppo Polenghi si traduce anche in un forte impegno verso l'innovazione e l'eticità, elementi chiave per la tutela dell'ambiente e del territorio. Dal 2008 l'azienda utilizza pannelli solari per ridurre le emissioni di CO2 e, grazie alla progettazione interna degli impianti, produce bottiglie con 10%, 30% e persino 100% di Pet riciclato. Un mosaico di iniziative dedicate alla sostenibilità, a cui recentemente si è aggiunta la partnership con Ogyre, start-up impegnata nel recupero e riciclaggio dei rifiuti plastici nei mari e negli oceani, che rende plastic circular Acti Lemon, innovativo mix di succo di limone e succo di zenzero 100% biologici.

L'impegno di Polenghi abbraccia anche buone pratiche di filiera. Il succo di limone biologico del Fondo Spinagallo rappresenta, infatti, la concretizzazione dell'impegno dell'azienda verso una filiera etica e sostenibile. Il prodotto nasce dalla sinergia tra il Gruppo Polenghi e le aziende siciliane Campisi e Simone Gatto ed è ottenuto esclusivamente dai limoni del Fondo Spinagallo a Siracusa, dove l'incontro tra brezze marine e le terre vulcaniche crea il microclima ideale per la coltivazione del Femminello Siracusano, una delle varietà di limone più pregiate al mondo e uno dei 7 limoni Igp d’Italia.

Lo stabilimento Polenghi a San Rocco al Porto, nel Lodigiano

L’azienda è una family company nata nel 1976 da un’intuizione commerciale del fondatore, Giancarlo Polenghi, che in pochi anni si è affermato sul mercato internazionale. Con 50 anni di presenza sul mercato, Polenghi, che ha sede a San Rocco al Porto, nel Lodigiano, nel cuore della Lombardia, offre un’ampia gamma di prodotti a base di limone, pensati per ogni necessità e gusti. Gruppo Polenghi oggi è leader mondiale del succo di limone italiano con oltre 535 milioni di limoni spremuti ogni anno ed esportazioni in più di 90 Paesi, servendo i primi 20 retailers internazionali. Il gruppo ha chiuso il 2024 con un fatturato che raggiunge i 100 milioni di euro, registrando una crescita superiore al 30% rispetto al 2019.