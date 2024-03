’Zero Net Emission’ entro il 2050. Una flotta sempre più green

Un pilastro della strategia aziendale: la sostenibilità ambientale è elemento prioritario per il Gruppo Grimaldi che annuncia che le nuove navi in costruzione sono tutte progettate secondo criteri innovativi, in grado di consentire una riduzione del 50% della quantità di CO2 emessa per unità di carico trasportato rispetto a quelle della precedente generazione.

I principali obiettivi che il Gruppo intende raggiun-

gere entro il 2050 sono il ’Net Zero Emission’ e il

posizionamento come leader internazionale per la decarbonizzazione nello shipping. Tra il 2022 e il 2023 sono stati firmati dal Gruppo gli ordini di acquisto di 19 navi a cui se ne aggiungono 7 in costruzione (26 sulle 131 totali al 30 giugno 2023) tutte rispondenti a criteri altissimi di sostenibilità.