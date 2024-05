Tecnologia tedesca in salsa inglese

Nuova Cooper 2024 è una Mini vera, dura e pura anche con un cambio automatico doppia frizione a 7 marce (e senza palette) così preciso e sollecito da non far rimpiangere la vecchia cloche. Nei tratti misti l’auto dà il meglio di sè con una perfetta aderenza al suolo e grande precisione dello sterzo. La vita in abitacolo è soffice anche se le sospensioni sono rigide. Cooper C parte da 28.900 euro. La tecnologia tedesca in salsa britannica costa ma il fascino è quello di sempre.