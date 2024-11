Ypsilon Rally4 HF. La nuova sfida Lancia riparte dal Trofeo

Il Marchio Lancia si appresta a segnare un nuovo capitolo nella sua gloriosa storia con il ritorno nel mondo dei rally, un ambito in cui ha conquistato ben dici titoli mondiali Costruttori, e inaugurando una nuova era. Con la Ypsilon Rally4 HF e la nuova Ypsilon HF, il marchio italiano mira a conquistare gli appassionati del motorsport e a rafforzare la sua posizione. La Ypsilon Rally4 HF si presenta come un tributo alla ricca tradizione Lancia nei rally, evocando lo spirito della mitica Fulvia Coupé HF degli anni ‘60: una vettura compatta, veloce e incredibilmente divertente da guidare. Pensata per le competizioni, questa vettura si rivolge ai giovani piloti che desiderano diventare professionisti, offrendo un’esperienza adrenalinica e l’opportunità di emergere nel motorsport.

Sotto il cofano pulsa un motore 1.2 Turbo a tre cilindri da 212 CV, abbinato a una trasmissione meccanica a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico. La configurazione a trazione anteriore assicura agilità e performance ottimali, rendendola perfetta per affrontare le sfide del Rally 4, la categoria propedeutica per i futuri campioni. La Ypsilon Rally4 HF è già disponibile per l’ordine tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop al prezzo di 74.500 euro.

Il debutto della Ypsilon Rally4 HF segna anche la nascita del Trofeo Lancia Rally, offrendo ai partecipanti un palcoscenico per dimostrare il loro talento. Il Trofeo è aperto a piloti di diverse fasce d’età, con tre categorie distinte: Junior (fino a 25 anni), Master (da 25 a 35 anni) ed Expert (oltre i 35 anni). Contemporaneamente alla Ypsilon Rally4 HF, Lancia ha svelato anche la Ypsilon HF, la variante stradale ad alte prestazioni della nuova generazione di Ypsilon.

Spinta da un motore elettrico da 280 CV, questa vettura promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi. La Ypsilon HF si contraddistingue per un assetto ribassato, una carreggiata allargata e un design aggressivo e muscoloso, ispirato alle vetture più iconiche e radicali della storia Lancia. Questa versione incarna l’impegno del marchio nel combinare prestazioni elevate con sostenibilità e innovazione.

Francesco Forni