Vacanze itineranti . Appello di Yescapa: "Regolamentare lo sharing"

Con una flotta di 35mila veicoli disponibili in tutta Europa e una community globale di oltre 2 milioni di utenti, la piattaforma di camper sharing Yescapa continua a registrare forte interesse nel nostro Paese. Secondo i dati resi noti dall’azienda, nel 2024 sono stati più di 100 mila gli italiani interessati a trascorrere una vacanza itinerante; tuttavia 6 su 10 hanno dovuto rinunciare per mancanza di veicoli. In Italia, infatti, solo lo 0,8% dell’intero parco circolante è disponibile su piattaforme di camper sharing, un numero esiguo soprattutto se comparato a quello degli altri Paesi europei. Per esempio basti pensare che in Portogallo il 20% dei proprietari di camper noleggia il proprio mezzo tramite piattaforme; così come il 6,5% in Spagna, o o il 3% dell’Olanda.

I dati dunque parlano di un grande potenziale che non può essere sfruttato;

inoltre come rivela lo studio Mi camper es tu camper – condotto dall’istituto Bruno Leoni–

il carattere obsoleto della normativa italiana andrebbe migliorato al fine di incrementare un fenomeno che sta diventando una tendenza crescente tra i viaggiatori e italiani e non.