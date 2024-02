Tre chef a bordo. La World Cruise ’24 offre un’esperienza di gusto super

Tre chef di fama internazionale a bordo della MSC Poesia per offrire un’esperienza culinaria unica ai passeggeri della seconda tappa della World Cruise 2024 (52 destinazioni distribuite in 31 paesi per immergersi in diverse culture e tradizioni culinarie). A oggi, Poesia ha già circumnavigato l’Africa. Per arricchire l’esperienza dei passeggeri, ecco l’opportunità di esplorare il mondo attraverso il gusto grazie a un ricco programma gastronomico rappresentato da menu composti da tre o quattro portate con i migliori e più rappresentativi piatti del proprio Paese.

E’ sudafricano Reuben Riffel, noto per i suoi ristoranti, che proporrà un menu ispirato ai sapori locali, offrendo agli ospiti l’opportunità di assaporare autentici piatti come il pesce marinato al sapore del Capo, l’agnello al pepe di Karoo e il malva pudding. Il brasiliano Allan Vila Espejo servirà un menu che include un’autentica zuppa di manioca, stufato di pesce alla Bahia con verdure e latte di cocco e una tradizionale torta brasiliana al cioccolato e cocco. Lo stellato svedese Niklas Ekstedt, presenterà piatti ispirati agli ingredienti naturali, tra cui aragosta in camicia e salmone confit.