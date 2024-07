Traghetto Bluferries . Il primo traghetto ibrido ro-ro passeggeri in Italia

Un passo avanti nel campo della tecnologia marittima sostenibile: Bluferries, società del Polo Logistica del Gruppo FS attiva nel trasporto marittimo sullo Stretto di Messina, C.T.E. Perdikaris Engineering, Architectural & Technical Services Ltd. e RINA, multinazionale specializzata in ispezioni, certificazioni e consulenze ingegneristiche, hanno varato oggi ad Atene Sikania II, la prima nave passeggeri Ro-Ro ibrida e di ultima generazione. Un’innovazione per il trasporto passeggeri tra Villa San Giovanni e Messina.

Caratterizzata da un sistema di propulsione ibrido di ultima generazione, Sikania II rappresenta l’impegno di Bluferries nei confronti della tutela ambientale.

"Il varo di Bluferries è un passo fondamentale nel processo di rinnovamento della flotta – ha detto Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics –. Con la consegna di questa nave, possiamo vedere il risultato dei nostri investimenti: grazie alla propulsione ibrida consentirà una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 e zero emissioni in porto durante le fasi di arrivo e partenza. La nuova nave è frutto di un investimento di 26 milioni di euro, in parte finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Investimenti Complementari al PNRR, e si aggiungerà alle 5 che già operano nello Stretto. Nei prossimi mesi sarà testata per entrare in pieno servizio nei primi mesi del 2025".

La nave è indipendente dal punto di vista energetico e dispone di un sistema avanzato di gestione dell’energia. In navigazione, le batterie possono essere caricate con i motori elettrici e in fase di approdo la nave utilizza un sistema di propulsione tutto elettrico per azzerare le emissioni in porto. I pannelli solari a bordo forniscono 25kW di energia, alimentando tutti i servizi di alloggio della nave.