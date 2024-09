Torna Ibe Intermobility. Sotto la lente il trasporto collettivo

Torna alla Fiera di Rimini dal 19 al 21 novembre IBE Intermobility and Bus Expo, l’appuntamento biennale di IEG - Italian Exhibition Group dedicato ai protagonisti del trasporto collettivo giunto alla 11a edizione. La manifestazione di quest’anno, sarà arricchita nella sua veste congressuale ed espositiva, da Intermobility future ways, il primo Forum Nazionale della Mobilità Sostenibile Condivisa che oggi presenta il programma della manifestazione.

Una tre giorni di eventi, approfondimenti ed esposizioni in grado di dare risposte alle sfide della mobilità futura delle persone. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con il supporto tecnico dell’Osservatorio Nazionale della sharing mobility e di Euromobility. La manifestazione avrà il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Cassa Depositi e Prestiti, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e della Commissione Europea.

Il programma di Intermobility Future Ways offrirà una panoramica completa sulla mobilità condivisa sostenibile, verranno forniti i dati più aggiornati per ogni tipologia di servizio, con un focus sulle best practice del settore e la promozione di una visione condivisa tra decisori, aziende pubbliche e operatori privati. Ill tema principale del Forum è la mobilità come servizio, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile condivisa, rappresentata simbolicamente dall’immagine del Ventaglio.

Questo simbolo richiama il coordinamento tra la domanda, espressa attraverso l’intermodalità e la multimodalità, e l’offerta, che si concretizza nell’integrazione tra operatori e servizi. Al centro della discussione la Governance, elemento chiave per armonizzare queste dinamiche. L’obiettivo è offrire un ventaglio di soluzioni integrate a disposizione dei cittadini.