Swift 2024, ci siamo. In Italia con un motore ibrido a tre cilindri

Suzuki Swift 2024, la quarta generazione della Segmento B giapponese lunga 3,86 metri arriverà il prossimo anno. Compatta e tecnologica, con un design che aggiorna la terza serie, pur non uscendo dal suo canovaccio. Pannelli ridisegnati: torna la maniglia nella fiancata. I colori Cool Yellow e Frontier Blue Pearl si aggiungono a livree bi-tono. Novità in abitacolo per rivestimenti e tecnologia, con schermo da 9 pollici per l’infotainment, una classica strumentazione analogica e comandi sempre raggiungibili. Presenti il collegamento allo smartphone per Apple CarPlay e Android Auto con Wi-Fi e USB, riconoscimento vocale, riproduzione musicale Bluetooth e informazioni sullo stato del veicolo.

I sistemi di assistenza alla guida aumentano per quantità e qualità con con radar e telecamere, controllo della traiettoria e assistenza sul volante. Addio al vispo quattro cilindri per adottare il nuovo 1.2 a 3 cilindri mild Hybrid. Suzuki Swift 2024 sarà disponibile anche con la trazione integrale a inserimento automatico che la Casa giapponese chiama Allgrip. Si innesta quando rileva una perdita di trazione delle ruote anteriori. Quando viene rilevato lo slittamento delle ruote anteriori, un giunto viscoso si innesta per trasferire la coppia alle ruote posteriori, fornendo una trazione supplementare per la guida su strade innevate o altre superfici scivolose.

Francesco Forni