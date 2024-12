Subaru Forester. Tecnologia, grinta e super-comfort

di Francesco ForniPronta a tutto, per tutti. Subaru Forester, giunta alla sesta generazione, si presenta con uno stile rinnovato e un moderno sistema multimediale. Le dimensioni sono aumentate, la lunghezza ora raggiunge i 4,67 metri. La trazione integrale permanente, l’altezza da terra di 22 cm e l’albero di trasmissione assicurano un’eccellente motricità su ogni tipo di terreno. La Forester si conferma un veicolo adatto a famiglie numerose, sicuro e robusto, pronto a qualsiasi impiego.

Il frontale è caratterizzato da fari affusolati, uniti al marchio da una linea cromata. I finestrini laterali sono ampi. I cerchi in lega della versione Premium hanno un diametro di 19 pollici. Le protezioni in plastica dei passaruota, di forma esagonale, ne accentuano l’aspetto solido. Il lunotto posteriore è quasi verticale.

Gli interni sono stati modificati leggermente, mantenendo un’impostazione classica. Le plastiche sono gradevoli al tatto e i pannelli risultano ben assemblati, donando una sensazione generale di robustezza. Il nuovo sistema multimediale è dotato di un display principale verticale da 11,6 pollici. Sostituisce i due schermi della versione precedente. La strumentazione, con indicatori a lancetta, è di facile lettura. Al centro del cruscotto è presente un display da 4,2 pollici, poco configurabile e con un aspetto datato. Tutte le versioni offrono di serie la guida semi-autonoma, il climatizzatore automatico bizona e i sedili riscaldabili.

Lo spazio interno è notevole. I sedili, ampi e confortevoli, sono riscaldabili e regolabili elettricamente. Anche i passeggeri di statura alta si trovano a loro agio. Nella fila posteriore, tre adulti di corporatura media si sistemano senza difficoltà, nonostante la presenza di un tunnel centrale ingombrante. Nella versione Premium anche i sedili laterali posteriori sono riscaldabili. Il vano bagagli offre una capacità apprezzabile: da 508 litri con cinque passeggeri a bordo e fino al tendalino a 1.731 litri con i sedili posteriori reclinati e caricando fino al tetto.

La Forester è equipaggiata con un motore 2.0 boxer a benzina mild hybrid da 136 cv. È abbinato a un motore elettrico da 16,7 cv integrato nel cambio CVT. La batteria da 0,6 kWh si trova sotto il vano bagagli. La trazione integrale è permanente, con una ripartizione variabile della coppia motrice. La spinta è sempre lineare, ma quando si preme con decisione l’acceleratore, il 2.0 sale di giri. Emerge un “effetto scooter”, di trascinamento, parzialmente compensato dall’elettronica che simula il cambio di marcia.

L’altezza da terra, gli angoli di attacco (20,4°), dosso (20,9°) e uscita (25,7°) le permettono di muoversi agevolmente anche in fuoristrada. Su asfalto offre un comfort di alto livello, per acustica e di marcia. Le prestazioni sono adeguate alla massa di 1.717 kg, ma la vocazione è ecumenica, non brillante.