Stazioni di ricarica rapida. Cresce la rete di FastWay

Nei giorni scorsi sono stati resi pubblici sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica i risultati dell’avviso pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica rapida e super rapida per veicoli elettrici per l’assegnazione dei fondi Pnrr Missione 2, Componente 2 e Investimento 4.3. FastWay, tra i principali Charge Point Operator italiani nel settore della ricarica ad alta potenza, si è aggiudicata una quota importante dei finanziamenti previsti, conquistando l’assegnazione di 690 stazioni di ricarica rapida nei centri urbani e 43 stazioni di ricarica su strade extraurbane. Il finanziamento, per un importo di circa 15 milioni di euro, supporterà l’installazione di 1.466 punti.