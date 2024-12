Sostenibilità e futuro . È l’ora di Duo e Bento. Ci manda Renault

Sostenibilità, comfort, stile e tanto futuro. Duo e Bento sono esattamente lo specchio dell’innovazione. Della modernità. Il tutto pensato per i privati come per gli operatori professionali. Duo, con abitacolo biposto, può essere guidato dai 14 anni, a seconda delle versioni e delle normative locali. Mentre Bento, la versione commerciale, si dota di un bagagliaio chiuso da 649 litri che prende il posto del sedile del passeggero, ideale per il trasporto di merci e piccole attrezzature.

Duo e Bento sono compatti (con una lunghezza rispettivamente di 2,43 e 2,54 metri) ed estremamente maneggevoli nel traffico urbano. L’ingombro ridotto facilita il parcheggio. Entrambi, lo raccontano tester e addetti ai lavori offrono un’esperienza di guida unica grazie al posto guida centrale e al comfort ottimizzato delle sospensioni. Sono dotati di serie di un airbag per il conducente, dotazione unica per il segmento dei quadricicli.

L’autonomia è generosa – fino a 161 km per Duo e 149 km per Bento – per non effettuare ricariche frequenti. Duo e Bento rivoluzionano i codici stilistici tipici del settore. Con le grandi superfici vetrate e le porte con apertura a elitra, assumono un’aria da capsula spaziale futuristica. Progettati con un approccio eco-responsabile, Duo e Bento sono realizzati con più del 40% di materiali riciclati e, a loro volta, sono riciclabili al 95%.

Saranno entrambi commercializzati dalla Rete Renault. Duo è già ordinabie dall’autunno.

Ri.Ga.