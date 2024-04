Sorridi con Bmw R12. Il roadster è per tutti

Ecco le nuove BMW R 12 nineT e R 12: una roadster classica per una guida dinamica sulle strade di campagna e una cruiser classica per una guida piacevole e rilassata. Con la R nineT, nel 2013 BMW Motorrad ha presentato più di una roadster in stile classico. Fin dall’inizio ha unito il design classico della moto e la tecnologia moderna con l’alta maestria e le diverse opzioni di personalizzazione.

Per la nuova BMW R 12 nineT, il principio guida durante lo sviluppo è stato ’The Spirit of nineT’, con l’obiettivo di seguire le orme della R nineT di successo e di portarne avanti il look archetipico, l’atemporalità e le elevate qualità di personalizzazione. Mentre la nuova R 12 nineT, come roadster classica, è riconoscibile per il suo stile d’impatto negli ambienti urbani e a offrire un divertimento di guida dinamico sulle tortuose strade di campagna.

’The Spirit of Easy’ rappresenta poi perfettamente una classica cruiser per una guida piacevole e rilassata. Grande libertà di scelta per quanto riguarda il design, la diversità dei modelli e la personalizzazione. Le nuove BMW R 12 nineT e R 12 sono roadster e cruiser classiche che combinano il carattere autentico e robusto del motore boxer e il linguaggio del design delle epoche motociclistiche tradizionali con una tecnologia innovativa e un concetto modulare che offre al motociclista la massima possibilità di personalizzazione.

La riduzione all’essenziale e l’attenzione ai dettagli sono state le priorità fondamentali nello sviluppo del design, che si è tradotto in un forte richiamo emotivo. Motore boxer autentico e robusto con airbox ridisegnato e silenziatore posteriore a doppio flusso. Negli ultimi 100 anni, il motore boxer a due cilindri e l’utilizzo di una trasmissione a cardano sono stati sinonimo di moto BMW.

Ri.Ga.