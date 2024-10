Si chiama X-ADV. Il Suv a due ruote che esalta Honda

Stile, eleganza, bellezza. E poi (e soprattutto) una maneggevolezza che ti aiuta ad affrontare le strade della città e il loro traffico, con la stessa naturalezza di un viaggio in campagna. Nella lunga storia di Honda, costellata di pietre miliari dal punto di vista ingegneristico e del design, un elemento è sempre stato costante: la sfrenata passione per l’innovazione e il desiderio di stupire. È successo anche con X-ADV: un concetto di veicolo completamente nuovo, immediatamente definito "il primo SUV a due ruote". X-ADV combina mondi apparentemente distanti. Quello delle maxienduro, con la loro posizione di guida rialzata, le elevate prestazioni e la capacità di affrontare qualsiasi percorso, e quello dei commuter urbani, compagni insostituibili per gli spostamenti quotidiani.

Ed eccolo il nuovo modello 2025, con X-ADV che si conferma come la sintesi geniale tra lo stile di un SUV e la praticità di un maxi‐scooter, ma con tutte le qualità dinamiche della moto. Il rinnovato doppio faro a led è caratterizzato da una nuova firma luminosa delle luci Drl che ora integrano gli indicatori di direzione. Adesso il cruise control è di serie permettendo di sfruttare a pieno il comfort dell’inimitabile cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission).

Per il 2025 l’X-ADV riceve aggiornamenti di carattere stilistico, tecnologico e di praticità. Alle tre nuove colorazioni – ‘Graphite Black’, ‘Pearl Glare White’ e ‘Matte Deep Mud Gray’ – si aggiunge la stupenda livrea ‘Matte Gold Finch Yellow’ (Special Edition) che sfoggia finiture e combinazioni cromatiche esclusive. Inoltre, il suo processo di produzione industriale si muove sempre più verso la sostenibilità, introducendo materiali e soluzioni dal minore impatto ambientale; un dettaglio che gli permette di reclamare ancora una volta il titolo di leader dei mezzi innovativi a due ruote.

Il design del motore bicilindrico parallelo monoalbero a 8 valvole raffreddato a liquido garantisce prestazioni eccellenti fin dai bassi regimi. Il comando del gas Throttle By Wire consente di gestire le prestazioni e le caratteristiche di erogazione del motore mediante 4 Riding Mode tra cui scegliere utilizzando il blocchetto sinistro. Il Riding Mode Standard offre un mix bilanciato di erogazione di potenza, freno motore, cambiate del DCT e controllo di trazione HSTC (P2, EB2, T2), con il più elevato livello di intervento dell’ABS.

Il Riding Mode Sport determina un’erogazione di potenza più pronta e un freno motore più consistente, cambiate rapide e sportive del DCT, un intervento del controllo di trazione HSTC minimo (P3, EB3, T1) e con elevata soglia di sicurezza per l’intervento dell’ABS. Quindi il Riding Mode Rain offre un’erogazione di potenza dolce e un freno motore ridotto, cambiate morbide e distese del DCT, con un intervento del controllo di trazione HSTC elevato (P1, EB1, T3) e sensibilità elevata per l’intervento dell’ABS.