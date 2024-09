Salone del Camper. Il turismo open air in mostra a Parma

di Renzo Vatti

Il Salone del Camper di Parma – che si conclude nella giornata di oggi – registra un bilancio molto positivo, sia per gli affari conclusi sia per il numero record dei visitatori. Più di 330 espositori di cui 70 da 16 paesi esteri e oltre 600 veicoli ricreazionali esposti che anticipano le novità del 2025 per la vacanza dell’abitar viaggiando. Caravan, van, camper, motorhome, autentiche suite di lusso su ruote per il turismo itinerante e per le attività outdoor.

Una mostra che è la più ampia vetrina italiana e la seconda europea per gli appassionati del plein air. "Il Salone del Camper non è solo una vetrina per gli appassionati del plein air – sostiene Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma – ma è un volano per tutto il turismo. Un evento indispensabile per i produttori ma anche per la filiera, oltre che per gli appassionati, che qui trovano veicoli, accessori, innovazione, attrezzature, novità e destinazioni".

"Il turismo open air – spiega Gloria Oppici, brand manager del Salone del Camper – sta vivendo un vero e proprio boom con previsioni di oltre 56 milioni di presenze per questa stagione estiva. Questo tipo di turismo è favorito dalla trasversalità del fruitore, sia in termini di capacità di spesa che di età. Infatti il profilo del camperista va dal boomer al millennial, dal green al nerd allo sportivo fino al buongustaio".

L’Italia è il terzo produttore di camper in Europa, dopo Germania e Francia. Il comparto industriale del caravanning ha fatturato lo scorso anno oltre un miliardo di euro di prodotti finiti. Nei primi sette mesi del 2024 le immatricolazioni di camper nuovi hanno fatto registrare una crescita del 22%. Anche a livello europeo i dati sono molto positivi, nel primo semestre 2024 le immatricolazioni in Europa sono aumentate del 9,4%.

Tante le novità presentate, in particolare modelli per il totale comfort anche d’inverno con la nuova Winter special Trigano. Mentre la Laika propone il lussuoso semintegrale ’Kosmo L 105’ per sei persone. Anche Mobilvetta presenta il camper semintegrale Kea Kompakt, con arredi eleganti, molto spazioso. Ideale per la famiglia. Un modello molto innovativo è la mini caravan altoatesina BlackCamp che riesce in poco spazio a ospitare cucina a due fuochi, frigorifero, stiva molto capiente, veranda e tenda da tetto fino a 4 posti. Veicoli belli e molto comodi, per tutti i gusti e per tutti i prezzi, l’imbarazzo sta solo nella scelta. Una vacanza rilassante e divertente a diretto contatto con la natura e per viaggiare in autonomia e agiatezza.