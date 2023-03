Regina della neve e facile da guidare

L’Abs Evo che garantisce la massima aderenza

La grande svolta di Purosangue è il concetto di una Ferrari per la famiglia. Da usare giorno dopo giorno, da non lasciare chiusa in garage. Nella scia della FF, di GTC4 e di Ferrari Roma, che prevedevano due posti aggiuntivi, Purosangue allarga la sua offerta a quattro occupanti veri: con comodi sedili a comando elettrico, tutti riscladabili e con l’opzione massaggio per i due posti anteriori.

Ma oltre alla cura degli interni, che offrono un livello di comfort mai raggiunto dalla casa di Maranello, i tecnici Ferrari hanno cercato di garantire al potenziale cliente una guida comoda e facile, anche nelle condizioni più estreme. Il test su pista innevata, nei pressi di Pinzolo, con la smagliante Purosangue color Blu corsa, conferma l’efficacia dei sistemi di controllo di trazione pensati per la nuova nata.

A fianco del collaudatore percorriamo due brevi tratti da circa cinquecento metri ciascuno.

Quando tutti i sistemi sono attivi, l’auto sembra guidata da una mano magica che cala dall’alto e ne indirizza i movimenti. evitando il sovrasterzo e riportando Purosangue su una traiettoria ideale.

Collaborano al prodigioso equilibrio le quattro ruote sterzanti e indipendenti, l’Abs Evo che garantisce la massima aderenza e soprattutto le sospensioni elettriche attive che con l’ausilio dei loro quattro motori elettrici assorbono le irregolarità del terreno e permettono a una vettura che supera le due tonnelalte di peso la massima elasticità di assetto.

La cosa più sorprendente è la velocità con cui Purosangue si adatta al tipo di percorso, di fatto ne legge in anticipo le difficoltà e si comporta di conseguenza. Anche per questo, sulla pista innevata come su strada, il guidatore avverte sempre la piacevole sensazione di un pieno controllo della vettura, di un perfetto equilibrio capace di domare la spinta possente dei 725 cavalli del motore.

Il piacere di essere ferrarista per un giorno lo si può godere in piena sicurezza.