Praticità e semplicità, una ricetta vincente

Come sulle altre vetture del Marchio, le idee Simply Clever facilitano la vita quotidiana anche a bordo di Kamiq. Dettagli pratici, che aiutano a viaggi più sereni in ogni situazione e stagione. Unico nella classe dei City Suv è il sistema di protezione per il bordo delle portiere a estrazione automatica (su richiesta). Inoltre per Kamiq sono disponibili anche il portellone a comando elettrico con funzione Tip-To-Close e il gancio traino estraibile a sbloccaggio elettrico. Altre caratteristiche Simply Clever sono l’imbuto integrato nel tappo del serbatoio del liquido lavacristalli, il raschietto del ghiaccio nello sportello del serbatoio, con scala per il controllo della profondità del battistrada, e il vano portaombrelli nella porta lato guida, con ombrello. Vantaggi reali, che fanno risparmiare tempo e tolgono dagli impacci.