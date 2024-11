Porsche Macan guida la rivoluzione elettrica

di Francesco Forni

Macan elettrica si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV sportivi a zero emissioni. Rappresenta un passo fondamentale per Porsche, paragonabile al debutto del Cayenne nel 2002, che ha introdotto il concetto di Sport Utility in un’azienda famosa per le sportive classiche. La Macan elettrica eredita il successo delle generazioni precedenti e aspira a diventare il modello di punta per raggiungere l’obiettivo di vendere l’80% di veicoli elettrici entro il 2030.

Con una lunghezza di 4,78 metri, la nuova Macan elettrica è più lunga di 6 cm rispetto al modello precedente, con un passo di 2,89 m che garantisce maggiore spaziosità interna. La piattaforma PPE, sviluppata in collaborazione con Audi per le elettriche di lusso, consente una ricarica ultra-rapida: dal 10% all’80% della batteria in 21 minuti da colonnine a corrente continua. La batteria da 100 kWh si trova tra i due assi, che ospitano i motori (uno solo nella versione a trazione posteriore). Il design riprende la Taycan nella parte anteriore, con i fari diurni (DRL) posizionati sopra i gruppi ottici principali. Il profilo laterale rimane fedele alla tradizione del modello. L’abitacolo, con head-up display con realtà aumentata, schermo curvo per la strumentazione e due display per l’infotainment e il passeggero, si ispira a quello della nuova Cayenne. Il bagagliaio offre una capacità di 540 litri nella parte posteriore e 84 litri nel ’frunk’ anteriore.

La gamma parte dalla versione a trazione posteriore con un motore da 340 cv, un’autonomia di 641 km e un prezzo di 84.626 euro. Seguono le versioni a trazione integrale e due propulsori, a partire dalla Macan 4 da 408 cv con un’autonomia di 613 km a 89.637 euro, fino alla 4S, con 516 cv e in range di 606 km e 94.917 euro. Al vertice la Turbo, con un powertrain da 639 cv e una coppia di 1.130 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi.

Macan Turbo, che costa 121.242 euro, testata sull’Appennino tosco-emiliano, offre un comportamento dinamico eccezionale. Grazie all’asse posteriore sterzante e alle sospensioni pneumatiche di serie, la Macan Turbo è agile su strade strette e stabile alle alte velocità, garantendo un comfort di alto livello. Nonostante un peso a vuoto di 2.480 kg, questa vettura ha dimostrato un comportamento su strada sublime. Lo sterzo preciso e il lavoro impeccabile delle sospensioni la rendono reattiva e scattante, con un controllo impeccabile anche a velocità elevate. La spinta è sempre presente e vigorosa, offrendo prestazioni mostruose, anche in ripresa.