Oltre cento moto in pre-ordine per il ’24

Tacita, società del settore della progettazione, produzione e vendita di moto elettriche ha concluso la riorganizzazione societaria che ha portato alla ridefinizione della propria compagine, dove in origine i soci erano Pierpaolo Rigo e sua moglie Dinamaria Ollino. Oggi è entrato nel capitale sociale un pool di 12 nuovi investitori. L’operazione si è svolta parzialmente con una raccolta ’family and friends’ e in parte con l’ingresso di alcuni soci strategici come Luca Oddo, l’attuale ad, Maria Elena

Cappello, membro del Cda di Banca BPER, ex AD Nokia e nel Cda di varie aziende italiane e internazionali, l’avvocato Fabio Ventura dello Studio Legale Ventura di Roma e legal advisor di Tacita. In totale l’aumento del capitale sociale ammonta a circa 2 milioni e al tempo stesso la società ha siglato un accordo di finanziamento con Banca Progetto.