Norwegian Cruise Line. Spettacoli e concerti per divertirsi al largo

Norwegian Cruise Line® (NCL), l’innovatore del segmento crocieristico, ha annunciato che ‘Revolution: A Celebration of Prince’ e ‘Elements: The World Expanded’ le due nuove ed esclusive proposte di entertainment sono pronte per il debutto a bordo della nave di prossima generazione della compagnia, Norwegian AquaTM, ad aprile del 2025. Ci sarà un’ampia gamma di intrattenimento per soddisfare i gusti di tutti gli ospiti a bordo.

Questi includono produzioni esclusive NCL e ritorni degli spettacoli più amati. ’Revolution: A Celebration of Prince’, sviluppato in collaborazione con Prince Legacy, LLC e Primary Wave Music, renderà onore e celebrerà il vincitore dell’Oscar®, sette volte vincitore del Grammy® Award e 38 volte nominato artista Grammy®, durante un concerto con i successi in cima alle classifiche dell’icona della musica, incluse ’Let’s Go Crazy’, ’Little Red Corvette’, ’Delirious’, ’Purple Rain’ e molto altro.

NCL metterà anche in scena lo spettacolo con il giudizio degli spettatori più alto della sua storia, “Elements”, migliorandolo con novità in ’Elements: The World Expanded’. Questo spettacolo si basa sui quattro elementi (terra, aria, acqua e fuoco) combinando acrobazie, magia e intrighi per dare vita a un’esibizione sorprendente. Le due idee sono state sviluppate dal team di produzione interno di NCL presso Creative Studios di Norwegian Cruise Line Holdings a Tampa, Florida. Hanno lavorato in collaborazione con Patricia Wilcox, una regista e partner di lunga data di NCL e premiata coreografia di Broadway. Dai costumi originali e fino ad uno spettacolo unico, Creative Studios ha creato show dal 2008.

"Per decenni, NCL ha stabilito lo standard dell’intrattenimento in mare attraverso produzioni e talenti di livello mondiale che competono con quelli di grandi città come Las Vegas, New York City e Londra", ha dichiarato David J. Herrera, President of Norwegian Cruise Line. "Per Norwegian Aqua, siamo entusiasti di consolidare il nostro patrimonio di eccellenza nell’intrattenimento per offrire ai nostri ospiti più opzioni su tutta la nave, comprese produzioni originali ed esclusive che non possono essere viste in nessun’altro luogo a terra o in mare.