’Guida bene in Piazza Mercato’ è il progetto che ha permesso a 100 ragazzi di studiare per il conseguimento della patente di guida in un contesto come la Municipalità 2 del Comune di Napoli caratterizzato da un contesto culturale, sociale ed economico fragile. Il titolo abilitativo alla guida può essere strumento di crescita e mezzo per un futuro inserimento lavorativo.