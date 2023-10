Mobilità più sostenibile per i dipendenti Tps grazie a ‘CYCL-e around’

Il Gruppo TPS promuove la mobilità green offrendo ai suoi dipendenti la possibilità di utilizzare una flotta di biciclette a pedalata assistita del servizio ‘CYCL-e around’ di Pirelli. La proposta di e-bike sharing è attiva nelle sedi di Gallarate, San Benedetto del Tronto e Torino. Facilmente prenotabili tramite un’applicazione dedicata, le biciclette potranno essere impiegate per gli spostamenti di lavoro, per il tragitto casa-ufficio, ma anche per il weekend. L’obiettivo è avvicinare tutti e in ogni momento a nuove soluzioni di mobilità, sane, sicure e sostenibili, durante la giornata lavorativa e nel tempo libero.

Sono biciclette elettriche di ultima generazione, con 115km di autonomia. L’obiettivo è avvicinare tutti e in ogni momento a nuove soluzioni di mobilità, sane, sicure e sostenibili, durante la giornata lavorativa e nel tempo libero. Ai dipendenti che faranno uso del servizio, assieme alla e-bike verrà consegnato tutto il necessario per spostarsi in città in comodità e sicurezza: dal casco protettivo alla borsa nella quale riporre lucchetto e caricabatterie.

"Attraverso questa iniziativa sviluppata in collaborazione con Pirelli stiamo rafforzando gli obiettivi di sostenibilità che sono parte integrante delle strategie del Gruppo TPS", ha dichiarato Alessandro Rosso, Ceo di TPS Group. "È un segnale di attenzione verso i dipendenti e verso l’ambiente, per dare il nostro piccolo contributo per uno stile di vita più sano incentivando l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a zero emissioni".

"L’attivazione del servizio ‘CYCL-e around’ da parte di TPS Group conferma l’attenzione del mondo delle aziende alla sostenibilità. È un contributo al miglioramento della micro-mobilità nelle città utilizzando mezzi moderni e a zero emissioni, nel rispetto concreto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite", ha dichiarato Francesco Bruno, Head of Micromobility Solutions di Pirelli.