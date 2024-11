Mazda CX80. Il grande Suv formato Premium

di Giuseppe Tassi

Mazda culla un sogno neppure tanto segreto, rubare clienti ai marchi Premium con le sue auto che sposano qualità, comfort e buone prestazioni. Oltre a un prezzo concorrenziale, in cima alla piramide dei desideri di conquista il marchio di Hiroshima mette oggi CX80. Un grande Suv in forma di ammiraglia con quasi 5 metri di lunghezza e tre file di sedili con 7 o 6 posti variamente modulabili. Il prezzo di listino parte da 60.693 euro, un costo abbordabile per il segmento dei megasuv.

Imponente ma fluido nelle linee, con il lungo muso che si proietta in avanti, CX80 risolve con eleganza il problema delle proporzioni. L’architettura a motore anteriore e trazione posteriore è la stessa di CX60 ma con 25 cm di lunghezza in più. Il frontale scolpito, le barre al tetto, gli pneumatici da 20 pollici creano una forma possente e dinamica. E il nuovo colore Artisan Red esalta la verniciatura accurata che riflette la luce esterna, trasformando l’auto in una sorta di scultura in movimento. Insomma una vettura che porta all’ennesima potenza il Dna Mazda.

All’interno sedili ergonomici con finiture artigianali e regolazione elettrica, pelli pregiate, e uno spazio da record per i passeggeri delle file posteriori. Perfino la terza linea consente comodo accesso, con gli schienali che si abbassano elettricamente. In compenso la capacità del bagagliaio si riduce a 258 litri, che diventano 687 reclinando i sedili dell’ultima fila.

Cinque i livelli di allestimento proposti: Exclusive-line, Takumi, Homura, Takumi Plus e Homura Plus. Tutti gli allestimenti offrono una dotazione completa, che comprende climatizzatore trizona, touch screen centrale TFT a colori da 12,3 pollici, assistente vocale di bordo Alexa, radio DAB, Bluetooth, Wireless Apple CarPlay® e Android Auto™, navigatore ibrido, e regolatore di velocità.

Molto interessanti le due opzioni-motore, entrambe con sistemi elettrificati. La propulsione plug-in (con ricarica alla spina) e-Skyactive Phev prevede un benzina 4 cilindri 2.5 combinato a un motore elettrico da 129 KW con potenza di sistema complessiva di 327 cv e un’autonomia in solo elettrico che arriva a 60 km. Notevole anche l’alternativa e-Skyactive D, un mild hybrid, dunque senza necessità di ricarica, basato su un Diesel da 3,3 litri e 249 cv equipaggiato con il sistema da 48 Volt che consente una velocità massima di 219 km/h e consumi che si assestano intorno ai 5,8 litri per 100 km.

Lungo le strade della Baviera, dall’aeroporto di Monaco fino alla magnifica Augusta, CX80 è un piacevolissimo compagno di viaggio. Comodità assoluta, ampi spazi interni, silenzio a bordo garantito da una perfetta insonorizzazione, il Suv giapponese viaggia regale lungo l’autostrada ma offre ottime sensazioni di guida anche nel percorso misto, quando curve e rotonde si succedono a getto continuo.

Mai invadenti ma sempre precise le tecnologie di sicurezza e molto utile il Rear Seat Alert, un sensore di rilevamento degli occupanti dei sedili posteriori, con promemoria per le cinture di sicurezza e allarme per le porte posteriori. Per le famiglie che viaggiano con bambini una preziosa garanzia in più.