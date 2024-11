L’ora di Terramar. Il Suv sportivo secondo Cupra

di Francesco Forni

Cupra Terramar introduce una nuova dimensione nella gamma del Marchio spagnolo. Il Suv sportivo si rivolge a una clientela che desidera un’auto versatile, senza rinunciare al carattere energico tipico di Cupra. Le dimensioni sono simili a quelle della Formentor, con una lunghezza di 4,52 metri, una larghezza di 1,86 metri e un’altezza di 1,58 metri. Terramar si distingue per la sua capacità di offrire più spazio, rendendola ideale per le famiglie. Lo scorrimento dei sedili posteriori fino a 15 centimetri consente di raggiungere una capacità di carico da 540 a 642 litri nelle versioni mild hybrid e benzina, superando i 450 litri della Formentor. L’abitacolo è ampio, in particolare per i passeggeri della seconda fila.

La vettura mira ad attrarre clienti interessati al design e al carattere distintivi del marchio, ma che cercano anche un’auto polivalente. L’abitacolo presenta uno stile classico, con una strumentazione digitale da 10,25 pollici e uno schermo centrale da 12,9 pollici. L’atmosfera è tipicamente Cupra, con inserti color rame, ma la praticità e la tecnologia Volkswagen sono evidenti.

Al momento del lancio, sono disponibili tre motorizzazioni a benzina, tutte con cambio automatico DSG a doppia frizione. La gamma parte dal 1.5 mild hybrid da 150 cavalli e 250 Nm di coppia, per poi salire al 2.0 litri da 265 cavalli e 400 Nm di coppia, disponibile solo con trazione integrale 4Drive. Al vertice della gamma si posiziona la versione ibrida plug-in, denominata e-Hybrid, con trazione anteriore. La potenza di sistema raggiunge i 272 cavalli, con una coppia di 400 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. La versione 2.0 da 265 cavalli, grazie al peso inferiore (1.750 kg contro 1.904 kg) e alla trazione integrale, scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi.

La versione e-Hybrid, grazie alla batteria da 19,7 kWh, può percorrere fino a 100 km in modalità completamente elettrica. La batteria, tuttavia, riduce la capacità del bagagliaio a 400 litri. Il test su strada in Catalogna ha evidenziato il carattere pronto e l’assetto ben bilanciato della Terramar. L’auto è ribassata di 10 millimetri rispetto agli standard della piattaforma, con sospensioni McPherson all’anteriore e Multi-link al posteriore. Lo sterzo è preciso, grazie alla presenza di un braccio di controllo supplementare che collega il telaio alla sospensione.

Tra le dotazioni tecniche spicca il controllo dinamico dell’assetto (DCC) aggiornato con ammortizzatori a due valvole. Il peso superiore di circa 150 kg rispetto alla Formentor non compromette l’efficacia e il piacere di guida, soprattutto quando si alza il ritmo. I prezzi di Cupra Terramar variano da 42.250 a 59.550 euro. Gli allestimenti disponibili sono Terramar (per la versione 1.5 da 150 cavalli), VZ (per la PHEV da 272 cavalli e la benzina 4Drive) e America’s Cup in edizione limitata a 1.337 esemplari. Le ambizioni sono ben riposte.