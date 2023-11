Le nuove colonnine di ricarica eBike hanno il wifi integrato

Bike Facilities, l’azienda che sviluppa prodotti per la micro mobilità elettrica, ha lanciato sul mercato Int-Stop & Go, la nuova colonnina intelligente di ricarica e-bike. Il digitale è uno strumento necessario per far nascere importanti innovazioni nel settore della mobilità e dei trasporti, ma se l’obiettivo è raggiungere una mobilità più sostenibile serve un impegno maggiore e congiunto di istituzioni, aziende e cittadini. Presentata per la prima volta all’Italian Bike Festival di Misano, la nuova soluzione per la mobilità dolce targata Bike Facilities punta ad agevolare questa collaborazione e porta infatti vantaggi a tutti.

Oltre a essere dotata di una funzione di geolocalizzazione e un servizio di WiFi gratuito e diventare un punto di riferimento utile per i cicloturisti, la nuova colonnina diventa un elemento strategico anche per enti e istituzioni. Grazie all’elettronica e a diversi sensori in essa installati, la colonnina svolge diverse funzionalità importanti quali: conta persone, rilevatore della qualità dell’aria, rilevatore di temperatura e di umidità dell’aria.

Secondo la ricerca presentata nel report ’Sustainable Mobility 2023’, il digitale è considerato sempre più un alleato per la mobilità urbana. L’81% degli intervistati ritiene, infatti, che le tecnologie digitali siano indispensabili per migliorare la mobilità urbana: un dato che sottolinea quanto il digitale sia ormai una risorsa essenziale nel contesto urbano italiano. Tuttavia, un cittadino italiano su cinque, ovvero il 19%, non riconosce ancora il potenziale delle tecnologie digitali in questo campo.

"Pensiamo che sia arrivato il momento, visto il crescente interesse in Italia per la mobilità dolce e le e-bike, di cominciare a innovare il settore, partendo dai punti di ricarica", spiega Fabio Toccoli, fondatore di Bike Facilities.