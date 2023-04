L’app di Sorgenia mappa le colonnine

Sorgenia diventa e-mobility service provider, proponendo servizi integrati sulla piattaforma MyNextMove e rendendo disponibile per tutti gli utenti la mappatura in tempo reale di 30mila colonnine di ricarica in tutta Italia con indicazione di quelle a energia 100% rinnovabile. La messa al bando definitiva dei veicoli a benzina e diesel è una priorità delle agende politiche europee ed è al centro di un intenso dibattito. In questo contesto di grande fermento, Sorgenia annuncia il proprio ingresso nel mercato dei servizi digitali per la mobilità elettrica dopo aver realizzato un sondaggio con Human Highway per conoscere esigenze, aspettative e punto di vista degli Italiani sull’auto elettrica. Il campione, statisticamente, è stato scelto tra chi usa regolarmente internet e guida più di una volta al mese: al momento, solo il 5,6% di loro possiede veicoli elettrici o ibridi ma il 35,8% si è dichiarato intenzionato a passare alla mobilità green. Restano tuttavia perplessità legate al costo dei veicoli e all’accesso alla rete pubblica di ricarica. Il PNRR ha stanziato a tal proposito 741 milioni di euro per installare oltre 20mila nuove colonnine entro il 2026.