L’annuncio della società: "Opzione d’acquisto"

D’Amico International Shipping S.A, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria

controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) (’d’Amico Tankers’), ha esercitato

l’opzione d’acquisto sulla MT Crimson Jade, una nave cisterna ’medium-range’ di portata lorda pari a 50.000 tonnellate, costruita a giugno 2017 presso Minaminippon Shipbuilding Co., Ltd., Giappone, per un importo pari a circa 31 milioni di dollari americani e con consegna stimata a luglio 2024.