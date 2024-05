"La sicurezza stradale. Una scelta conspevole"

"La sicurezza stradale è una priorità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza". Così Renato Cortese (foto a sinistra), Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, anch’egli presente oggi a Roma nell’ambito dell’incontro promosso da Quotidiano Nazionale al Talent Garden di Roma a cui prenderanno parte anche 150 giovani delle scuole capitoline. "Il Dipartimento – prosegue Cortese – è impegnato da anni in campagne di educazione e sensibilizzazione alla legalità con progetti realizzati dalla Polizia Stradale, che hanno

raggiunto circa 200.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado e con iniziative che proseguono nel tempo, per

mantenere sempre viva l’attenzione dei giovani sul fenomeno, utilizzando metodologie formative innovative create

appositamente per loro. L’obiettivo – conclude Renato Cortese – con l’obiettivo di trasformare la visione della sicurezza stradale da obbligo a scelta consapevole, e costruire una cultura della sicurezza stradale fondata sulla conoscenza delle regole, la consapevolezza del proprio agire e il senso di responsabilità".