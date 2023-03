La 946 anniversary e l’anno del coniglio

La Vespa 946

La Vespa 946, al suo decimo anniversario, ha una serie dedicata all’anno del coniglio, realizzata in 1000 esemplari in serie limitata e numerata. Si tratta di un primo tassello di un progetto importante che attraverserà i prossimi 12 anni e che vedrà l’arrivo sul mercato di un’edizione annuale, ispirata all’animale dell’oroscopo lunare di quell’anno da parte della casa di Pontedera. Una versione che si presenta in una rielaborazione del classico verde Vespa e un coniglietto che fa capolino sulla scocca.