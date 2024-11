Kia EV3: il Suv ’verde’ per tutta la famiglia

Kia EV3 punta a rivoluzionare il mercato della mobilità elettrica. Si presenta quale Suv compatto, con una lunghezza di 4,3 metri, pensato per chi desidera un’auto versatile e adatta alla vita quotidiana. Presenta un design raffinato, che unisce linee sinuose a un aspetto solido. Compatta, ma l’abitabilità interna non ne risente, anzi è uno dei suoi punti di forza. L’abitacolo è studiato per offrire il massimo comfort, grazie al passo di 2,68 metri, che garantisce spazio per le gambe dei passeggeri anteriori e posteriori. Il tetto lineare assicura un’altezza libera generosa sopra le teste.

I sedili anteriori sono separati da un corridoio spazioso e privo di ingombri, che agevola l’accesso ai sedili posteriori. La plancia è dominata da un pannello digitale di 30 pollici, diviso in tre schermi. La strumentazione, il display centrale per l’infotainment e di fianco, uno schermo dedicato al controllo del clima. Il bagagliaio ha una capacità di 460 litri, a cui si aggiungono i 25 litri del vano anteriore, il frunk. Kia EV3 offre una connettività all’avanguardia, con aggiornamenti via etere. La Digital Key 2.0 consente a sette utenti di accedere al veicolo tramite smartphone. Da dicembre, EV3 sarà la prima Kia a integrare l’assistente AI con ChatGPT.

È disponibile in due versioni. La base, con batteria da 58,3 kWh, offre un’autonomia di 436 km. La Long Range, con batteria da 81,4 kWh e un prezzo a partire da 39.950 euro, promette un raggio di azione fino a 605 km. Il prezzo di listino parte da 35.950 euro, o con rata mensile di 299 euro, ma beneficia di una promozione di 2.500 euro.

La ricarica veloce, con potenze fino a 130 kW, permette di recuperare l’80% dell’autonomia in 30’, con una velocità di carica di 13,6 km al minuto. Entrambe le versioni montano un motore elettrico da 204 cavalli e 283 Nm di coppia, con trazione anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 7,5 secondi. Durante il test su strada lungo la costa portoghese, l’elettrica coreana ha dimostrato un comfort di guida elevato, grazie all’ottimo isolamento acustico e alle sospensioni che assorbono le asperità del terreno.

Guidare Kia EV3 è un’esperienza rilassante e piacevole. La silenziosità del motore elettrico e l’assetto morbido creano un ambiente accogliente per guidatore e passeggeri. La risposta è pronta, ma per chi cerca ancora più prestazioni, nel 2026 arriveranno la versione a doppio motore elettrico, con trazione integrale, e una versione GT, con più potenza e un assetto più aggressivo.

Francesco Forni