Junior Ibrida. Esordio mondiale per l’elettrificata tutta grinta ed eleganza

Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida, versione elettrificata top di gamma per allestimento esordisce al Mondial de l’Auto. È spinta da un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 cavalli. L’unità termica adotta il motopropulsore 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione per la massima affidabilità. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nell’ innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all’inverter e la centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza.

Junior Speciale Ibrida consente di procedere in modalità elettrica per oltre il 50% in città; garantisce guida in elettrico non solo nelle manovre di parcheggio o a basse velocità cittadine ma anche su percorsi extraurbani, in condizioni di basso carico fino a 150 km/h. Dell’allestimento spiccano la nuova reinterpretazione dello scudetto ’Legend’, il doppio terminale di scarico, le finiture sportive opache con inserti nel nuovo e già iconico rosso Brera e i cerchi in lega ’Fori’ da 18”.

Dominano l’abitacolo il volante in pelle e i sedili sportivi firmati Sabelt caratterizzati da un avvolgente schienale che coniuga elevata resistenza meccanica, perfetta ergonomia e leggerezza strutturale Completano l’allestimento le dotazioni di sicurezza offerte di serie, tra cui la guida autonoma di livello 2, il navigatore connesso, la telecamera posteriore a 180 gradi, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless.

Francesco Forni