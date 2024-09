Il cantiere svedese festeggia i 25 anni e celebra la Torpedo

J Craft Boats AB, prestigioso costruttore europeo di yacht di lusso, è fiero di celebrare il suo 25° anniversario in coincidenza con i 15 anni dal debutto dell’iconico modello Torpedo (in foto), lanciato nel 2009. Interamente realizzata a mano, la Torpedo rappresenta l’eccellenza nel design nautico, combinando eleganza e raffinatezza con prestazioni straordinarie e altissima manovrabilità in ogni condizione marina. È in grado di viaggiare a una velocità superiore a 50 mph (47 nodi) e vanta un’autonomia pari a 300 miglia nautiche. Il suo pozzetto convertibile aperto dispone di due prendisole e può ospitare fino a dodici adulti durante le crociere giornaliere. La cabina di prua accoglie fino a quattro ospiti in lussuosi posti letto.

Il cantiere, fondato nel 1999 da Björn Janson, un rinomato ristoratore e albergatore svedese, ha saputo negli anni unire la raffinatezza dei tradizionali motoscafi in legno ad eccezionali tecnologie all’avanguardia, sfruttando la maestria artigianale dell’isola di Gotland. Il primo capitolo della storia di J Craft risale all’iconico Cabrio Cruiser, una barca di lusso famosa per la sua eleganza, potenza ed esclusività.

J Craft realizza artigianalmente ogni Torpedo, unendo antiche procedure di costruzione navale ad una tecnologia all’avanguardia e a materiali innovativi. Questo meticoloso processo viene eseguito da artigiani e artigiane qualificati, eredi di competenze perfezionate nel corso di generazioni. Ogni Torpedo necessita di 8.000-10.000 ore di manodopera e costituisce la rappresentazione, unica nel suo genere, della visione e delle esigenze personali di ciascun armatore. Ogni Torpedo è un pezzo raro ed esclusivo, con elementi su misura che rispecchiano le rigorose richieste dell’armatore.