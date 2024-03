Honda HR-V. Ibrido di qualità a consumi ridotti

di Francesco Forni

Efficienza, brio e virtù. Honda HR-V mette sul piatto una ricetta di sostanza. Un Suv-coupé full hybrid, che consuma poco, brillante nella risposta, piacevole al volante e originale nel design. Il marchio giapponese, primo costruttore mondiale di motori, per auto, moto e numerose altre applicazioni, per la terza generazione del suo ’ruote alte’ compatto, sfodera la sua raffinata tecnologia, il cui cuore è formato da un motore benzina e due elettrici.

Presenta tecnologia ma anche estetica, con un lavoro di fino svolto in molti dettagli esterni, con forme più sobrie, essenziali, a vantaggio delle proporzioni. Identico spartito in abitacolo, con accostamenti cromatici riusciti e una plancia pragmatica. HR-V e:HEV nasce sulla Global small platform, quella della più piccola Jazz, ottimizzata. HR-V è lunga 4,34 metri: il serbatoio sta sotto ai sedili anteriori e la batteria sotto il bagagliaio. Tale disposizione permette una ottima abitabilità posteriore e un vano di carico dalla capacità adeguata.

L’elettrico interviene per il 13% del tempo nei tragitti autostradali. Il powertrain gestisce il lavoro del 1.5 benzina da 106 cv e dei due motori elettrici che erogano 96 kW totali. La potenza di sistema è di 131 cavalli e 253 Nm di coppia. Tre le modalità di guida EV Drive, solo a elettroni in partenza e in tratti in città fino a 50 km/h. Hybrid Drive, con la sinergia più forte tra il motore a benzina, che funge soprattutto da generatore, e i due elettrici. Engine Drive, con il propulsore endotermico che agisce sempre sulle ruote per una risposta più pronta a passo elevato.

Nella sostanza la giapponese è una ibrida che spinge spesso in elettrico, ma senza inquietudini da ricarica o da autonomia. Su strada non è un peso piuma, quasi 14 quintali, ma la rigidità superiore del 15% della nuova architettura e uno sterzo reso più preciso e pronto, la rendono sempre piacevole. Riuscito anche l’abbinamento con le sospensioni. La giapponese è votata al comfort, ma non è certo seduta. Accelera da zero a cento chilometri orari in poco più di 10 secondi.

La piacevolezza rimane abbinata anche al cambio a variazione continua CVT (riduttore a rapporto fisso) molto fluido quando si viaggia tranquilli. A generare sorrisi sono i consumi, che la Honda dichiara in 18,5 km/litro. Abbiamo fatto ancora meglio, con una percorrenza appena oltre la soglia, significativa, dei 20 km/litro, seppur su un percorso urbano ed extraurbano, ovvero quello nelle corde della vettura. Una trazione anteriore, prevedibile ma pronta a destreggiarsi senza alcuna incertezza. Anzi, sempre con uno smalto apprezzabile.

HR-V ha un prezzo da 29.900 euro con 4.600 euro di bonus Honda in caso di permuta o rottamazione o in 47 rate da 195 euro al mese, con anticipo e maxi-rata finale e infine a noleggio da 369 euro al mese con anticipo.